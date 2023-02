Florida: Tortuga caguama regresa al mar tras rehabilitación

Una tortuga boba llamada Rocky es liberada al océano Atlántico el miércoles 15 de febrero de 2023, en Juno Beach, Florida. (AP Foto/Cody Jackson) (Cody Jackson)

JUNO BEACH, Fla. – Una tortuga caguama llamada Rocky se detuvo brevemente sobre la arena el miércoles por la mañana para después caminar lentamente hacia el océano Atlántico, luego de pasar seis semanas rehabilitándose en el Loggerhead Marinelife Center de Florida. El personal y los voluntarios del hospital de tortugas celebraron mientras Rocky avanzaba por la playa, que está justo enfrente del centro. Rocky llevaba un dispositivo de seguimiento unido al caparazón, lo que permitirá al personal seguir monitoreando a la tortuga. Rocky, una hembra de de 100 kilogramos (220 libras), fue encontrada flotando frente a la costa de North Hutchinson Island el 29 de diciembre con un desgarre en el pulmón causado por una colisión con un bote, dijo el miércoles Andy Dehart, presidente y director general del centro. La tortuga “tenía una perforación en el pulmón, así que tenía aire atrapado en su cuerpo, lo que hacía que fuera como un flotador”, comentó Dehart. “No podía sumergirse”. El objetivo del centro es rehabilitar a las tortugas y devolverlas a su hábitat natural. “Así que cada uno de estos animales que regresa es fundamental para la supervivencia de las poblaciones de tortugas marinas, sobre todo una hembra reproductiva como Rocky”, señaló. “Ver ese regreso a la naturaleza es algo verdaderamente mágico”. Juno Beach se encuentra al norte de la ciudad de West Palm Beash, en la costa de Florida en el océano Atlántico. El año pasado, el centro vigiló unos 18.000 nidos de tortugas a lo largo de una franja de 16 kilómetros (10 millas) de la playa. La mayoría de los nidos eran de tortugas laúd, las más amenazadas, junto con tortugas caguamas y verdes. La temporada de anidamiento va del 1 de marzo a finales de octubre. ___ Frisaro informó en Fort Lauderdale, Florida.

