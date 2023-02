Guatemala: abre planta japonesa para desincentivar migración

ARCHIVO - La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo, saludan a su llegada oficial a Ciudad de Guatemala, el domingo 6 de junio de 2021, en el Comando Central de la Fuerza Areca de Guatemala. De acuerdo con Lindsey Zuluaga, asesora principal de la vicepresidenta Kamala Harris, la empresa japonesa Yazaki inici operaciones el mircoles 15 de febrero para producir autopartes en Guatemala, como resultado de la promesa de Harris de ayudar a crear empleos en la nacion centroamericana y desincentivar a los guatemaltecos de migrar hacia Estados Unidos. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)

