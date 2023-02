Tras las Rejas: Conductor que se cree es responsable del accidente fatal de la calle 79

MIAMI – El conductor que la policía cree que causó un accidente en la carretera de la calle 79 la semana pasada que mató a una madre de cinco se encuentra tras las rejas en el Centro Correccional Turner Guilford Knight después de salir del hospital.

Pero aunque la policía de Miami dice que Dionicio Enrique Castro, de 30 años, parecía haber estado conduciendo a alta velocidad antes de perder el control de su vehículo el 8 de febrero, hasta ahora solo enfrenta cargos no relacionados relacionados con una orden judicial y drogas supuestamente encontradas en él y dentro de su SUV después del accidente.

La policía dijo que conducía un SUV Mazda negro a alta velocidad esa tarde, acercándose a la cresta del puente, cuando desvió su vehículo a la izquierda a través de dos carriles hacia el este.

Su SUV luego golpeó la mediana, voló unos 23 pies y aterrizó en el carril central del tráfico hacia el oeste, dijeron las autoridades.

Según su informe de arresto, el SUV de Castro patinó unos 20 pies y se estrelló de frente contra un sedán Nissan gris que se dirigía hacia el oeste.

Los primeros en responder dijeron que un tercer vehículo cortó los dos vehículos después del choque.

Castro sufrió una fractura de cadera y una dislocación de cadera por la colisión, mientras que el conductor del Nissan sufrió una herida en la cabeza y un traumatismo en la parte inferior del cuerpo.

El pasajero trasero del Nissan tenía heridas similares, dijo la policía.

Según el informe del arresto, la pasajera del asiento delantero del Nissan, identificada como Naomy Arias, de 38 años, esposa y madre de cinco hijos, fue trasladada de urgencia a la sala de operaciones del Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial, pero finalmente murió a causa de sus heridas.

Naomy Arias.

“Has roto mi vida y también te has llevado a mi esposa”, dijo Ali Akatawi, el esposo de la víctima. “Me has roto el corazón. Ahora no tengo nada”.

El informe del arresto indica que parece que Castro causó la colisión mientras “operaba su vehículo de manera descuidada e imprudente”, aunque aún no enfrenta cargos en relación con el accidente.

La policía dijo que las drogas fueron encontradas con Castro por el personal médico del hospital y que el arma y más drogas estaban a plena vista dentro de su vehículo.

Según su informe de arresto, la orden estaba relacionada con un caso de hurto menor.

La policía dijo que la investigación sobre el accidente sigue en curso.