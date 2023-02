Venezuela y Colombia reviven normas para comercio fronterizo

En esta foto difundida por la oficina de prensa de la Presidencia de Colombia, el presidente colombiano, Gustavo Petro, a la izquierda, y el mandatario de Venezuela, Nicols Maduro, a la derecha, mantienen un encuentro antes de firmar un acuerdo bilateral en el puente internacional Atanasio Girardot, en la fronterza entre Venezuela y Colombia, el 16 de febrero de 2023. (Juan Cano/Oficina de prensa de la Presidencia de Colombia va AP) (Juan Cano)

CARACAS – El presidente venezolano Nicolás Maduro y el mandatario colombiano Gustavo Petro suscribieron el jueves un acuerdo parcial que establece el marco jurídico que regirá las recientemente reactivadas relaciones comerciales bilaterales, que estuvieron interrumpidas durante casi siete años como consecuencia de las tensiones políticas. El acuerdo parcial, en esencia, actualiza una serie de normas y procedimientos relacionados con el tratamiento arancelario preferencial, las normas sanitarias y fitosanitarias o el mecanismo de solución de controversias inherente al desarrollo y al incremento del intercambio de bienes y servicios, entre otras actividades económicas comunes. El convenio original fue suscrito hace más de una década por los gobiernos de Caracas y Bogotá. Se trata de un “acuerdo parcial que es un paso más de integración, que nunca en mi opinión debió ser suspendido”, dijo Petro en el puente Atanasio Girardot inaugurado el primero de enero pasado, casi siete años después de finalizadas las obras de construcción. “Todavía hay mucho por hacer”, resaltó El puente, conocido como Tienditas y que tuvo un costo de 32 millones de dólares, fue financiado por ambos países para agilizar el tráfico de vehículos, saturado en los dos primeros puentes binacionales que enlazan el departamento Norte de Santander de Colombia con el estado venezolano de Táchira, a unos 750 kilómetros al occidente de Caracas. Maduro, por su parte, destacó que el intrumento legal coloca a ambos países en la “senda del trabajo, de la productividad y del crecimiento económico y comercial”. Maduro añadió, sin dar detalles, que el acuerdo también sienta las bases para la creación de una Zona Económica Especial entre Venezuela y Colombia Con la llegada al poder de Petro —el primer mandatario de izquierda en Colombia— el pasado agosto de 2022, se restablecieron las relaciones diplomáticas y comerciales con Caracas. Su antecesor Iván Duque (2018-2022) tildaba de “dictador” a Nicolás Maduro. Colombia formó parte del bloque de 50 países que llegaron a reconocer al líder opositor Juan Guaidó, quien en 2019 se declaró presidente interino cuando fungía como jefe de la Asamblea Nacional, argumentando que Maduro había sido reelecto en 2018 en comicios fraudulentos. El apoyo internacional a Guaidó disminuyó significativamente con el paso de los años e incluso sus antiguos aliados de oposición en la Asamblea dieron por terminada la figura de gobierno interino en diciembre. El comercio bilateral se reanudó en septiembre pasado, cuando se abrió el paso de vehículos de carga por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander; pero el intercambio comercial ha sido tímido en parte por la ausencia de un andamiaje legal que acompañase la reactivación de relaciones. Con la apertura del tercer puente en la zona, se acordó permitir el paso permanente de transporte internacional de carga y pasajeros, pese a que este último fue inicialmente postergado.

