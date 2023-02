El Salvador pasa reforma para que feminicidios no prescriban

ARCHIVO - Mujeres protestan en demanda de accin al gobierno del presidente Nayib Bukele contra los feminicidios, en San Salvador, El Salvador, el 28 de noviembre de 2021. Legisladores aprobaron el martes 21 de febrero de 2023 una reforma para convertir el delito de feminicidio en imprescriptible y permitir que la Fiscala salvadorea pueda abrir procesos penales en esos casos sin importar el tiempo que haya transcurrido desde los hechos. (AP Foto/Salvador Melendez, Archivo)

(Salvador Melendez, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)