Equipos responden a incendio de basura en instalaciones de desechos en Doral

DORAL, Fla. – Un incendio estalló en otra instalación de manejo de residuos de Doral el martes por la tarde.

Sin embargo, a diferencia del incendio en curso en una planta cercana de residuos, el incendio del martes no afectó a ningún edificio, según el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade.

Las cuadrillas respondieron a 8801 NW 58th St. justo después de la 1:15 p.m., según los datos de despacho del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade.A number of fire companies worked to extinguish the blaze, which billowed black smoke into the air, according to MDFR.

Las autoridades dijeron que el incendio de basura estaba aislado de estructuras cercanas y no se reportaron heridos.