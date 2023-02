Guatemala: Sigue protesta por rechazo a inscribir candidatos

Simpatizantes del partido poltico Liberacin del Pueblo (MLP) protestan porque el Tribunal Supremo Electoral neg la candidatura de su aspirante a vicepresidente Jordan Rodas en Ciudad de Guatemala, el jueves 16 de febrero de 2023. El tribunal neg la candidatura de Rodas por supuestamente no presentar documentos financieros que confirmen que no tiene ninguna deuda pendiente con el gobierno. Las elecciones generales estn fijadas para junio de 2023. (AP Foto/Moiss Castillo)

(Moises Castillo, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)