Niños austriacos demandan al gobierno por el clima

ARCHIVO - Gente trepando cerca de la cumbre de 2.334 m (7.657 pies)del Hafelekar, en los Alpes, en Innsbruck, Austria, el 2 de enero de 2023. Una docena de menores presentaron una demanda ante el mximo tribunal de Austria para tratar de obligar al gobierno a garantizar que se protegen sus derechos constitucionales tomando medidas ms duras contra el cambio climtico. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

