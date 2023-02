AMLO usa caso de García Luna para atacar a expresidentes

February 22, 2023, 10:18 AM

MEXICO CITY – El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el miércoles que espera que el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, hallado culpable en Estados Unidos de aceptar sobornos de cárteles del narcotráfico, testifique si recibió órdenes de los exmandatarios Felipe Calderón y Vicente Fox, fuertes críticos de su gobierno Durante su conferencia matutina López Obrador sostuvo que espera que tras el veredicto García Luna declare como testigo e informe si obedecía mandatos de los exmandatarios “o informaba a los expresidentes" de su accionar. En el sexenio de Calderón (2006-2012) García Luna dirigió la política de seguridad, mientras que durante el gobierno de Fox (2000-2006) encabezó la extinta Agencia Federal de Investigaciones. El mandatario planteó que también sería favorable para México y Estados Unidos que García Luna informe sobre sus vínculos con las autoridades estadounidenses. Al referirse al comunicado que difundió Calderón horas después del veredicto -en el que distanció de las acciones de su excolaborador de seguridad-, López Obrador afirmó que el expresidente se fue por “la tangente” y no respondió los interrogantes sobre el caso. “¿Cuál es la explicación que les va a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna y si sabías o no sabías?", agregó. García Luna, de 54 años, fue declarado el martes por un jurado anónimo de una corte federal de Nueva York culpable de participar en una empresa criminal continua y podría ser condenado a entre 20 años de cárcel y cadena perpetua en una audiencia de sentencia prevista para el 27 de junio.

