Latin Grammy serán en España en su 1ra edición fuera de EEUU

February 22, 2023, 10:05 AM

La cantante española Rosalia posa para los fotógrafos de la prensa con sus premios Latin Grammy en la Arena Mandalay Bay Michelob Ultra, el 17 de noviembre de 2022. (AP Foto/John Locher, File) (John Locher, Invision)

MADRID – La próxima edición de los Latin Grammy se celebrará en el sur de España, por primera vez fuera de Estados Unidos, dijo la organización el miércoles. El director general de la Latin Recording Academy, Manuel Abud, y el presidente de Andalucía, una región del sur de España, realizaron el anuncio en Sevilla. “Que los Latin Grammy vayan a abandonar Estados Unidos por primera vez es motivo de celebración especial, y qué mejor sitio para celebrarlos que Andalucía”, dijo Abud. La ceremonia se celebrará en noviembre, explicó el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno. Por el momento no se reveló ni la fecha ni la ciudad que la albergará. Andalucía cuenta con destinos turísticos populares como Sevilla, Granada, Córdoba y Málaga. La decisión sobre la sede recaerá en los organizadores, agregó Moreno. La primera gala de los Latin Grammys se celebró en Los Ángeles en 2000. En 2022, en Las Vegas, la cantante española Rosalía ganó en la categoría de álbum del año por “Motomami (Digital Album)”.

