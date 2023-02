Perú retira a su embajador de Mexico por críticas recibidas

La presidenta peruana Dina Boluarte ofrece una conferencia de prensa en el palacio de gobierno en Lima, Per, el viernes 10 de febrero de 2023. Boluarte confirm que un hombre de 22 aos muri el jueves en la regin de Apurmac, en los Andes peruano, en medio de las protestas antigubernamentales que han cobrado hasta el momento 60 muertos en dos meses. La presidenta anunci el viernes 24 de febrero de 2023 la retirada del embajador de Per en Mxico tras las crticas del presidente mexicano, Andrs Manuel Lpez Obrador. (Foto AP/Martn Meja)

(Martin Mejia, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)