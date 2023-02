México: hallan relieve maya de mujer sometiendo a hombre

Esta fotografa publicada el lunes 27 de febrero de 2023 por el Instituto Nacional de Antropologa e Historia de Mxico muestra una escultura mural en alto relieve en la que aparece una gobernante femenina sometiendo a un guerrero masculino cautivo, encontrada en unas ruinas mayas de Yucatn, Mxico. (Instituto Nacional de Antropologa e Historia de Mxico va AP) (Uncredited)

MEXICO CITY – Una escultura mural en alto relieve que muestra a una gobernante femenina sometiendo a un guerrero masculino cautivo acaba de ser descubierta en unas ruinas mayas de Yucatán, informaron el lunes autoridades mexicanas. El elemento fue hallado adosado a una fachada en el punto arqueológico de Ek’Balam, situado entre Cancún y Chichén Itzá, al sureste del país. Ek´Balam es un centro cultural y religioso maya que se estima floreció entre los años 600 y 850 d.C. En el relieve “se observa una gobernante, quien porta un faldón decorado con huesos cruzados, tomar del cabello a un personaje masculino”, explicó Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Sólo se conserva la mitad inferior de la figura dominante, lo que ha generado dudas sobre su género, entre algunos expertos independientes. Al hombre se le ve más pequeño y tiene los brazos atados a la espalda. “Es un hallazgo interesante. Ya sabemos de varias reinas que eran poderosas figuras militares, de lugares más al sur”, dijo David Stuart, profesor de arte mesoamericano y la escritura en la Universidad de Texas en Austin. Stuart dijo que la escultura “probablemente muestra a una diosa, basándose en la falda huesuda que lleva", pero no descartó que pueda ser "una figura del inframundo, relacionada con temas de renacimiento y sacrificio”. Sin embargo, Susan Gillespie, profesora de antropología de la Universidad de Florida, aunque dijo que sí hubo mujeres gobernantes matizó que “es difícil decir que la persona de la izquierda que lleva una falda con motivos de huesos cruzados sea una gobernante en sí porque a veces se representa a gobernantes masculinos con atuendos femeninos”. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México anunció el hallazgo el lunes, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó una foto del mismo el domingo junto con una instantánea nocturna de lo que dijo parecía ser un “aluxe”, un mítico espíritu maya del bosque similar a un duende.

