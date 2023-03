Venezuela arremete contra imparcialidad de Corte de La Haya

ARCHIVO - Vista exterior de la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, Pases Bajos, el 12 de enero de 2016. El gobierno de Venezuela denunci el martes 28 de febrero supuestos vnculos entre la Fiscala de la Corte Penal Internacional y organizaciones que nutren la investigacin contra el pas sudamericano por presuntos crmenes de lesa humanidad. (AP Foto/Mike Corder, Archivo)

