Perú: presidenta promete mejoras a región que pide su salida

ARCHIVO - La presidenta peruana, Dina Boluarte, ofrece una rueda de prensa en el palacio de gobierno en Lima, Per, el viernes 10 de febrero de 2023. Per est en medio de una crisis poltica con protestas que buscan la renuncia de Boluarte y la disolucin del Congreso, despus de que el expresidente Pedro Castillo fuera destituido y detenido por intentar disolver el Congreso en diciembre. La mandataria prometi el mircoles 1 de marzo de 2023 que anunciar medidas para fomentar el crecimiento en regiones del sur de los Andes que buscan su salida. (AP Foto/Martin Mejia, Archivo)

