Piden a Enrique y Meghan desalojar propiedad en Gran Bretaña

ARCHIVO – El príncipe Enrique y Meghan Markle, duque y duquesa de Sussex en el evento de pista y campo de los Juegos Invictus en La Haya, Holanda, el 17 de abril de 2022. El príncipe Enrique y su esposa Meghan recibieron una solicitud para desalojar su casa en Gran Bretaña. La casa Frogmore Cottage, en los terrenos del Castillo de Windsor, al oeste de Londres, había sido destinada como la residencia principal de la pareja antes de que renunciaran a los deberes reales y se mudaran al sur de California. (Foto AP/Peter Dejong, archivo)

(Peter Dejong, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)