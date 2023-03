Un incendio deja sin luz a la mitad de Argentina

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Personas en espera de tren tras un parn generalizado por un apagn elctrico, en la estacin de Constitucin en Buenos Aires, Argentina, el mircoles 1 de marzo de 2023. Buenos Aires y varias provincias del centro de Argentina fueron afectatas por un apagn elctrico masivo causado por un incendio que bloque tres lneas de alto voltaje, justo en medio de la peor ola de calor en el pas en dcadas.