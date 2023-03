Argentina anula pacto firmado con Gran Bretaña en 2016

ARCHIVO - El buque argentino General Belgrano se hunde entre botes salvavidas naranjas con supervivientes al sur del Ocano Atlntico, el 1 de mayo de 1982, despus de haber sido torpedeado por la Armada Real Britnica. El gobierno de Argentina inform a Gran Bretaa el jueves 2 de marzo de 2023 que anul un pacto firmado en 2016 entre los dos pases e insta a Londres a discutir sobre la soberana de las islas Malvinas. (AP Foto, Archivo)

