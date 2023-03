ONU: Gobierno de Nicaragua cometió ‘crímenes de lesa humanidad’

ARCHIVO - Un mural del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con inscripciones en su contra como parte de las protestas contra su gobierno y que piden su renuncia en Managua, Nicaragua, el 26 de mayo de 2018. El Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua seal el jueves 2 de marzo de 2023 al gobierno de Ortega de cometer crmenes de lesa humanidad desde 2018 y llam a la comunidad internacional a ejercer una accin penal y juzgar a los responsables. (AP Foto/Esteban Flix, Archivo)

