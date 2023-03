Planean enviar hipopótamos de Pablo Escobar a India y México

ARCHIVO Hipoptamos en el lago de la hacienda Npoles, tras la importacin que hizo el capo de la droga Pablo Escobar de tres hembras y un macho hace dcadas para tenerlos en su espacio privado, en Puerto Triunfo, Colombia, el 4 de febrero de 2021. Colombia se propone emprender una tarea sin precedentes en el pas al intentar trasladar hacia India y Mxico a al menos 70 hipoptamos que viven en los alrededores del parque como una medida de control de su poblacin, dijo el jueves 2 de marzo de 2023 el gerente de Proteccin y Bienestar Animal de la secretara de Ambiente de Antioquia. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

