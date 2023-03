Residentes en frontera norte de Chile piden que no se cierre

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Soldados chilenos hablan con migrantes antes de trasladarlos a un refugio donde la polica hace registro de ellos, cerca de Colchane, Chile, el mircoles 1 de marzo de 2023. El gobierno anunci un aumento de la presencia de militares en la frontera con Per y Bolivia como medida para frenar la inmigracin ilegal. (AP Foto/Ignacio Munoz)