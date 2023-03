Panamá: EEUU anuncia 6.000 millones para clima y océanos

El Enviado Presidencial Especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, se dirige a la reunin Nuestro Ocano en su da inaugural en el Centro de Convenciones de Panam en la Ciudad de Panam, el jueves 2 de marzo de 2023. (AP Foto/Arnulfo Franco)

(Arnulfo Franco, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)