Protestan en Guatemala por criminalización de periodistas

Periodistas protestan frente a la Corte Suprema en Ciudad de Guatemala, el sbado 4 de marzo de 2023. Los periodistas rechazaron la orden de un juez que peda la investigacin de nueve periodistas del rotativo El Peridico, cuyo presidente Jos Rubn Zamora, un destacado crtico del gobierno, ha sido encarcelado por varios cargos desde el ao pasado. (Foto AP/Wilder Lpez)