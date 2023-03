Tres países y OEA emiten apoyo a la democracia en Ecuador

Los presidentes de la Repblica Dominicaca, Luis Abinader, a la derecha; de Ecuador, Guillermo Lasso, segundo a la derecha; de Costa Rica, Rodrigo Chaves, segundo por la izquierda; y el vicepresidente de Panam, Jos Carrizo, posan para la foto oficial en la sexta cita de la Alianza para el Desarrollo en Democracia en Quito, Ecuador, el lunes 6 de marzo de 2023. La alianza busca promover el crecimiento econmico de sus miembros en el marco de la democracia y de los derechos humanos. (AP Foto/Dolores Ochoa)

