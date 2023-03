Hallan a 4 estadounidenses secuestrados en norte de México

Un miembro de las fuerzas de seguridad de Mxico permanece cerca del monovolumen blanco con placas de Carolina del Norte y con varios agujeros de bala, en el lugar en el que hombres armados secuestraron a cuatro ciudadanos de Estados Unidos que cruzaron a Mxico desde Texas el viernes 3 de marzo de 2023. El presidente mexicano, Andrs Manuel Lpez Obrador, inform que los cuatro estadounidenses haba cruzado la frontera para comprar medicina y quedaron atrapados en el fuego cruzado entre dos grupos armados al llegar a Matamoros, tras cruzar desde Brownsville, Texas, el viernes. (AP Foto)

(Str, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)