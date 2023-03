Perú: presidenta declara por muertes en protestas

LIMA – La presidenta peruana Dina Boluarte fue interrogada el martes en una indagación preliminar de la fiscalía por genocidio, asesinatos y lesiones graves tras las decenas de muertes ocurridas durante las protestas que exigen su renuncia y la de los miembros del Parlamento. El despacho presidencial indicó en Twitter que Boluarte, una abogada de 60 años, culminó su presentación ante la fiscal general Patricia Benavides. La presidenta no hizo declaraciones a la prensa. Cerca del edificio fiscal no se observaban manifestantes y la presencia policial era discreta. El primer ministro Alberto Otárola fue interrogado en enero y febrero en la misma investigación. Las protestas han dejado al momento 66 muertos y más de 1.300 heridos, según la Defensoría del Pueblo. Casi todos los fallecidos son civiles, la mayoría recibió proyectiles de arma de fuego y algunos fueron impactados por tiros en la cabeza. Por el rango de los investigados la indagación está a cargo de la fiscal general. El genocidio es castigado con una pena mínima de 20 años de cárcel. También están incluidos en la indagación el exprimer ministro Pedro Angulo y otros exfuncionarios. Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre cuando su antecesor, el entonces presidente Pedro Castillo, intentó disolver el Parlamento y fue destituido. Castillo está detenido preventivamente por 18 meses por el presunto delito de rebelión en una cárcel para presidentes en Lima. Desde entonces comenzaron a encenderse protestas en las zonas rurales del sur de los Andes en ls que los manifestantes exigían la renuncia de Boluarte y de los miembros del Parlamento. Las manifestaciones se extendieron hasta llegar a Lima, pero se apaciguaron desde mediados de febrero. La última semana los manifestantes reiniciaron las protestas. No obstante, el Congreso no ha decidido al momento adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Cuatro planes para acortar el mandato de Boluarte y de los legisladores fueron archivados por no alcanzar los votos necesarios. Según la más reciente encuesta de febrero del Instituto de Estudios Peruanos, el 88% de los interrogados pidió un adelanto de las elecciones, el 90% desaprobó al Parlamento y 77% a la mandataria Boluarte.

