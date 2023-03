Nieve obliga a cerrar aeropuertos en Gran Bretaña

March 8, 2023, 7:18 AM

Published: March 8, 2023, 7:18 AM

Gente camina entre la nieve por el Long Walk hacia el castillo de Windsor, Berkshire, Inglaterra, mircoles 8 de marzo de 2023. (Yui Mok/PA via AP) (Yui Mok, PA)

LONDON – Suspendieron decenas de vuelos y cerraron escuelas el miércoles en todo el Reino Unido, que quedó cubierto por una gruesa capa de nieve. La oficina meteorológica (Met Office) dijo que las temperaturas en las tierras altas de Escocia cayeron a 15,4 grados Celsius bajo cero (4 Fahrenheit), la noche más fría en lo que va del año. Se pronostica una corriente de aire ártico para el resto de la semana, lo que provocará trastornos en el transporte y apagones en zonas rurales del norte. El aeropuerto de Bristol estaba cerrado para retirar la nieve y todos los vuelos estaban suspendidos. El aeropuerto londinense de Gatwick informó que algunbos pasajeros sufrieron demoras. En Gales, una nevada intensa obligó a suspender las clases. La Met Office dijo que el tiempo inestable se debía al choque entre una masa de aire marítimo del Ártico y el aire más templado del Atlántico. El aguanieve, la nieve y las temperaturas gélidas seguirán afectando la mayor parte del Reino Unido hasta el viernes, añadió.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.