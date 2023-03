Panamá anuncia acuerdo con minera canadiense

ARCHIVO - Vista area de la mina abierta de Cobre Panam, manejada por la compaa panamea Minera Panam, una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals Ltd., en Donoso, en la provincia de Coln, Panam, el 6 de diciembre de 2022. El gobierno panameo anunci el mircoles 8 de marzo de 2023 que lleg a un acuerdo con la filial para continuar operando la mina de cobre por 20 aos ms. (AP Foto/Abraham Tern, Archivo)

(Abraham Teran, Copyright 2022. The Associated Press. All rights reserved)