Colombia pide revisar hoja de coca como sustancia prohibida

ARCHIVO - Un oficial de la polica antinarcticos corre a travs de un campo de coca durante una redada en un laboratorio para hacer base de coca, un producto intermedio del proceso de transformacin de las hojas a la cocana en La Hormiga, estado de Putumayo, Colombia, 9 de abril de 2022. Colombia solicit el 13 de marzo de 2023 una revisin de la clasificacin de la hoja de coca como sustancia controlada durante una sesin de la Comisin de Estupefacientes de las Naciones Unidas en Viena. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

