Falsos rumores llevan a intento de cruce masivo a EEUU

ARCHIVO - Vehículos hacen fila en el puente internacional del Paso del Norte en Ciudad Juárez, México, abajo, que hace frontera con El Paso, Texas, arriba, el 8 de noviembre de 2021. Un amplio grupo de migrantes en México que estaba listo para cruzar hacia Estados Unidos durante el fin de semana fueron bloqueados antes de atravesar el puente, según un portavoz de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Los migrantes representaban "una posible amenaza de entrada masiva" y se colocaron barreras físicas para impedir la entrada el domingo por la tarde, según dijo el vocero Roger Maier en declaraciones a The Associated Press el lunes 13 de marzo de 2023. (AP Foto/Christian Chávez, Archivo)

