FMI flexibiliza acuerdo con Argentina por impacto de sequía

ARCHIVO - Pablo Giailevra camina en su campo de algodn durante una sequa en curso en Tostado, provincia de Santa Fe, Argentina, el 18 de enero de 2023. Tcnicos del Fondo Monetario Internacional y el gobierno argentino acordaron el lunes 13 de marzo de 2023 flexibilizar las metas fijadas en el programa de refinanciacin de deuda de 45.000 millones de dlares debido al impacto de la sequa en las exportaciones, principal fuente de divisas del pas sudamericano.(AP Foto/Gustavo Garello, Archivo)

