López Obrador dice que México es más seguro que EEUU

ARCHIVO - El presidente mexicano, Andrs Manuel Lpez Obrador, en su habitual conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional en Ciudad de Mxico el 28 de febrero de 2023. El presidente de Mxico defendi el lunes 13 de marzo de 2023 que su pas es ms seguro que Estados Unidos. (AP Foto/Marco Ugarte, File)

(Marco Ugarte, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)