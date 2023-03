Evacúan a 27.000 en California por nuevo río atmosférico

Full Screen 1 / 2 Pamela y Patrick Cerruti sacan monedas de la lavandera Pajaro Coin Laundry en medio de una inundacin, el martes 14 de marzo de 2023, en la comunidad de Pajaro, condado Monterey, California. (AP Foto/Noah Berger)

El más reciente río atmosférico en azotar a California resultó el martes en órdenes de evacuación para casi 27.000 personas debido a los riesgos de inundaciones y deslaves. En la costa central del estado, los trabajadores transportaban camiones repletos de rocas para tapar un dique roto en un río en medio de lluvias y vientos constantes. Los meteorólogos advirtieron de peligrosos vientos con ráfagas de hasta 113 kilómetros por hora (70 millas por hora), y hubo varios reportes de árboles caídos. Los apagones afectaron a más de 330.000 clientes en las zonas del norte y el centro del estado, según el sitio web poweroutage.us, el cual registra las interrupciones al servicio eléctrico en todo el país. Las cuadrillas estabilizaron a toda prisa un dique fracturado en el río Pajaro el domingo, colocando piedras y rocas para ayudar a rellenar la grieta que se abrió el viernes por la noche a unos 110 kilómetros (70 millas) al sur de San Francisco. Los trabajadores posteriormente aumentarán la elevación de ese tramo para que sea igual a la del resto del dique en las próximas semanas, a fin de que quede impermeable, indicaron las autoridades. En un principio la tormenta del martes arrojó lluvias ligeras y moderadas sobre el norte y el centro del estado. Pero el Servicio Meteorológico Nacional indicó que la tormenta avanzaba más rápido de lo anticipado y que la mayor parte de las precipitaciones se desplazarían al sur. “Incluso una pequeña cantidad de lluvia podría tener mayores impactos”, dijo Shaunna Murray, de la Agencia de Recursos Hídricos del condado Monterey, en una conferencia de prensa el martes. Las ráfagas de viento dañaron ventanas en un rascacielos de San Francisco, provocando que los vidrios cayeran hacia la calle y obligando a evacuar un edificio en el distrito financiero de la ciudad. De momento no se reportaron heridos. En el aeropuerto de la ciudad se registró una ráfaga de 119 km/h (74 mph), señaló el servicio meteorológico. En lo que va del invierno, California se ha visto azotada por otros 10 ríos atmosféricos previos — largas columnas de humedad provenientes del Océano Pacífico —, así como por fuertes tormentas impulsadas por aire del Ártico que produjeron condiciones de ventisca. En la costa sur de California, las ordenes de evacuación comenzaron a las 8 de la mañana para el condado Santa Barbara y varias otras zonas afectadas por los incendios forestales de los últimos años, los cuales aumentan el riesgo de inundaciones repentinas y flujo de escombros. La tormenta obligó a 40 condados a declarar emergencias. Además de las órdenes de evacuación, más de 71.600 personas se encontraban bajo aviso de evacuación y 546 estaban en albergues el martes en la mañana, informó Brian Ferguson, portavoz de la oficina de Servicios de Emergencia de California. La cifras actualizadas no estuvieron disponibles de inmediato. Se tienen previstas más inundaciones en la costa central, en donde el río Pajaro se desbordó a causa del río atmosférico de la semana pasada. Hasta el lunes, las autoridades no habían recibido reportes de personas muertas ni desaparecidas debido a las tormentas. ___ Antczak informó desde Los Ángeles. Los periodistas de The Associated Press Stefanie Dazio y Christopher Weber contribuyeron a este despacho desde Los Ángeles.

