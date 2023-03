“La quiero muerta”: mujer de Miami-Dade pidió que asesinaran a su ex compañera de trabajo, según la policía

HOMESTEAD, Fla. – La policía de Miami-Dade arrestó el martes a una mujer de 32 años en Homestead tras acusarla de solicitar a un ex compañero de trabajo que matara a otra ex colega por ella.

Sarah Okaya Jones, quien, según un informe de la policía de Miami-Dade, es indigente, también está acusada de enviar a la víctima múltiples mensajes de texto amenazantes.

Okaya Jones, la víctima y el hombre trabajaban en Allied Security, según el informe.

La víctima, que inicialmente se puso en contacto con la policía por un caso de vandalismo, declaró que Okaya Jones le enviaba regularmente regalos no solicitados a su domicilio. Dijo que enviaba mensajes de texto a Okaya Jones pidiéndole que dejara de hacerlo, lo que la enfurecía y la llevaba a enviar mensajes amenazadores a cambio.

“Te voy a pegar, violar y matar”, decía uno de los mensajes, según la policía.

Según el informe, otro mensaje decía: “Just wait!!! Ima get you when you lease (sic) expect it. You have no idea what im capable of!!!” (Espera. Te atraparé cuando menos te lo esperes. No tienes ni idea de lo que soy capaz).

Okaya Jones no dejaba de acosar a la víctima a pesar de las súplicas para que dejara de hacerlo, según la policía.

También se la acusa de solicitar a otro ex compañero de trabajo que intentara matar a la víctima. Más tarde habló con la policía.

Según el informe, Okaya Jones envió un mensaje de texto al hombre, que ahora vive en California, preguntándole si podía “hacer el trabajo” y “matar a la (mujer)”.

A continuación, envió un mensaje de texto al hombre, diciendo “Tengo su correo electrónico y su dirección(,) necesito a alguien que la quite del camino, quiero tenderle una trampa”, según el informe.

El hombre le contestó: “¿Qué quieres decir con quitarla del camino?”, según la policía, a lo que ella respondió: “¡¡¡Me refiero a matarla!!! La quiero muerta”.

Según la policía, Okaya Jones continuó preguntando al hombre si tenía un arma.

La mujer dijo a la policía que tenía miedo de Okaya Jones y que creía que era capaz de llevar a cabo las amenazas.

La policía dijo que localizó a Okaya Jones en el Publix en 891 N. Homestead Blvd. y la arrestaron.

Las supuestas confesiones fueron redactadas en los informes policiales.

Okaya Jones se enfrentaba a cargos de solicitud de asesinato en primer grado y amenazas escritas de muerte o lesiones corporales.