Ascienden a 21 los muertos por accidente minero en Colombia

Personal de rescate reunido tras una explosin en una mina de carbn en Sutatausa, en la provincia de Cundinamarca, Colombia, el mircoles 15 de marzo de 2023. El jueves 16 de marzo, las autoridades colombianas anunciaron que el nmero de fallecidos ascendi a 21 y declar concluidas las labores de bsqueda y rescate. (Foto AP/Ivn Valencia)

