Informe analiza labores de EEUU para reconstruir Haití

ARCHIVO - Una mujer es aplastada entre una multitud a la espera de recibir raciones de comida luego del sismo en Puerto Prncipe, Hait, el 28 de enero de 2010. (AP Foto/Ramon Espinosa, Archivo) (Ramon Espinosa, AP2009)

SAN JUAN – La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional sólo construyó la mitad de los ocho grandes proyectos destinados a ayudar a Haití a recuperarse del devastador terremoto de 2010, según un informe de una auditoría federal publicado el jueves. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno también encontró que la mayoría de los proyectos de la agencia se retrasaron, tuvieron que reducirse o resultaron más caros de lo previsto. El informe es el más reciente en analizar cómo se gastaron miles de millones de dólares para ayudar a Haití tras el terremoto de magnitud 7,0 que, según estimaciones del gobierno haitiano, causó la muerte de unas 300.000 personas. Los proyectos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) para rehabilitar caminos rurales, ampliar una central eléctrica en un parque industrial y construir un puerto de 4,2 millones de dólares en el norte de Haití fueron cancelados. Además, sólo se construyeron unas 900 de las 4.000 viviendas previstas, debido a los elevados costes imprevistos, según la auditoría. “Buscar planes demasiado ambiciosos dio lugar a retrasos, aumentos de costes, un alcance reducido, cancelación de actividades y un costoso rediseño”, señala el informe de 93 páginas. Según el informe, USAID no realizó un seguimiento completo ni sistemático de los resultados de los proyectos de infraestructura, ni los evaluó. La agencia tampoco analizó la eficacia de sus esfuerzos por desarrollar la Policía Nacional de Haití mediante formación, equipamiento y asistencia técnica, según el informe. Pero añadió que la inestabilidad política, la violencia y los disturbios civiles obstaculizaron las labores para ayudar a una fuerza policial desbordada por las poderosas bandas criminales que controlan más de la mitad de la capital, Puerto Príncipe. El informe señala que USAID construyó una central eléctrica de 74 millones de dólares y mejoró 24 instalaciones sanitarias y públicas como parte de un programa continuo de infraestructura sanitaria de 89 millones de dólares. La auditoría también descubrió que USAID mejoró los sistemas fiscales locales, aumentó las pruebas diagnóstica de VIH y servicios relacionados y ayudó a los agricultores a acceder a los mercados agrícolas y negociar mejores precios para sus productos a través de un sistema de comunicaciones móviles. En total, USAID gastó 2.000 millones de dólares para ayudar a la reconstrucción y desarrollo de Haití en los ejercicios fiscales de 2010 a 2020, según la auditoría. “Estas actividades han sido fundamentales para apoyar a Haití después de una serie de catástrofes y reveses devastadores, pero su eficacia no se conoce del todo”, señala el informe. USAID dijo que ha tomado medidas para hacer mejoras, incluyendo la adjudicación de un nuevo contrato para recopilar y analizar datos para examinar los esfuerzos actuales y pasados. La oficina del primer ministro de Haití no devolvió un mensaje en busca de comentarios sobre el informe. Haití sigue tratando de recuperarse del terremoto de 2010, así como de un sismo de magnitud 7,2 que sacudió el país en agosto de 2021, que cobró más de 2.200 vidas y dañó más de 130.000 edificios.

