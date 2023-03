Nuevo México: Gobernadora anula prohibiciones al aborto

La senadora estatal demcrata Katy Duhigg, a la derecha, dirige un largo debate sobre una iniciativa que fortalecera el acceso al aborto en Nuevo Mxico frente a una ola de decretos locales que restringen la interrupcin del embarazo, el martes 7 de marzo de 2023, en el Capitolio en Santa Fe, Nuevo Mxico. (AP Foto/Morgan Lee)

(Morgan Lee, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)