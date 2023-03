Un naufragio en EEUU desnuda el drama de migrantes mexicanos

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Los socorristas Robert Butler, a la izquierda, y KC Ivers, a la derecha, se disponen a mover uno de dos botes que se volcaron cuando transportaban a migrantes en aguas turbulentas poco profundas frente a Blacks Beach, en la costa de San Diego, el 12 de marzo de 2023. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo)