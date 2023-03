Feria gratuita de salud de la mujer se realizará en Doral

MIAMI – Una feria gratuita de salud para mujeres que incluirá exámenes gratuitos en el lugar y clases de meditación, yoga y pilates, se llevará a cabo el sábado en Doral.

Los organizadores planean tener eventos educativos como una demostración de cocina en vivo, un curso de RCP y discursos con expertos sobre sexo y salud mental.

Los organizadores también tendrán rifas de certificados de regalo para spas locales y están regalando una “bolsa de regalos” a las primeras 100 mujeres que confirmen su asistencia en Eventbrite.

Clifford the Big Red Dog and KidVision Pre-K’s Miss Penny are planning to attend the family-friendly event from 10 a.m. to 2 p.m., at the Miami-Dade College West Campus’s third Floor, at 3800 NW 115 Ave.

Para obtener más información sobre el calendario del evento organizado por Health Channel, South Florida PBS, la Ciudad de Doral y Miami Dade College, visite esta página. Para obtener más información sobre el tema, vea SoFlo Health y Local 10 News Healthcast.