Venezuela: levantan inmunidad a diputado por corrupción

ARCHIVO - Legisladores recin juramentados se ponen de pie para una foto grupal con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodrguez, en el centro, con la secretaria de la Asamblea Nacional, Rosalba Gil, a la izquierda, y con la subsecretaria, Mara Alejandra Hernndez, en el inicio del ao legislativo en Caracas, Venezuela, el 5 de enero de 2023. La Asamblea Nacional levant el martes 21 de marzo de 2023 la inmunidad parlamentaria al diputado oficialista Hugbel Roa y autoriz someterlo a un proceso judicial en un caso relacionado con corrupcin. (AP Foto/Matas Delacroix, Archivo)

(Matias Delacroix, Copyright 2023. The Associated Press. All rights reserved)