Argentina lanza medidas para contener demanda dólares

ARCHIVO - Personas caminando por delante de una casa de cambio de divisa que muestra las tasas del peso argentino frente a otras monedas en Buenos Aires, Argentina, el lunes 14 de mayo de 2018. El gobierno argentino orden el mircoles 22 de marzo de 2023 a entes pblicos que cambien sus bonos de deuda en dlares regulados bajo legislacin extranjera por bonos en pesos y regidos por normativa local como medida para contener la demanda de dlares en el pas. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)El gobierno argentino orden el mircoles 22 de marzo de 2023 a entes pblicos que cambien sus bonos de deuda en dlares regulados bajo legislacin extranjera por bonos en pesos y regidos por normativa local como medida para contener la demanda de dlares en el pas.

(Natacha Pisarenko, Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.)