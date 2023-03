Hallan cuerpo de presunto asesino de dos jesuitas en México

ARCHIVO - Devotos toman la comunin en una misa fnebre por la muerte de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaqun Mora, en una iglesia en Ciudad de Mxico, el 21 de junio de 2022. La hermana de un lder de una organizacin criminal acusado de haber asesinado a los dos jesuitas en 2021 identific un cuerpo encontrado en el norte de Mxico como el de su hermano, segn anunci la Fiscala el mircoles 22 de marzo de 2023. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo)

(Fernando Llano, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)