Panamá: Crece en 2023 tránsito de niños migrantes por Darién

ARCHIVO - Una mujer trata de levantar a una nia de un paso enlodado mientras migrantes ecuatorianos atraviesan la selva del Darin para llegar desde Colombia a Panam en su ruta hacia Estados Unidos, el 15 de octubre de 2022. Un informe difundido el mircoles 22 de marzo de 2023, por la Defensora del Pueblo de Panam y dos organismos de Naciones Unidas, apunt a un incremento del nmero de menores de edad migrantes que cruzan la selva del Darin. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

(Fernando Vergara, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)