Congresistas de EEUU piden aumentar sanciones contra Ortega

ARCHIVO - Policas nicaragenses se toman una foto con el presidente Daniel Ortega, in Masaya, Nicaragua, el viernes 13 de julio de 2018. Un grupo de congresistas estadounidenses pidieron el mircoles 22 de marzo de 2023 que la administracin del presidente Joe Biden aumente las sanciones econmicas contra el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. (AP Foto/Cristbal Venegas, Archivo)

(Cristobal Venegas, Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved)