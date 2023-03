Lula cancela viaje a China debido a neumonía

El presidente brasileo Luiz Inacio Lula da Silva posa con trabajadores en una visita a las obras de reconstruccin del Museo Nacional, Ro de Janeiro, 23 de marzo de 2023. Lula cancel su viaje a China debido a que padece neumona, inform la presidencia el sbado 25 de marzo de 2023. (AP Foto/Bruna Prado)

