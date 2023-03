Sancionan a México por no proteger a la vaquita marina

ARCHIVO - En esta fotografa sin fecha proporcionada por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica de Estados Unidos se ve a una vaquita marina en el Golfo de California. (Paula Olson/NOAA va AP/ Archivo) (Paula Olson)

MEXICO CITY – México reconoció el sábado que enfrenta sanciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) por no hacer lo suficiente para proteger a la vaquita marina, el mamífero marino en mayor peligro de extinción en el mundo. Las sanciones aún no se anuncian, pero podrían dificultarle al país exportar algunos productos regulados de animales y plantas como las pieles de cocodrilo o de víbora, las orquídeas y los cactus. Especies comerciales de mariscos como el camarón no se verían afectadas, pero el fallo sienta un precedente y algunos grupos estan ejerciendo presión para que se apliquen prohibiciones a la importación de mariscos. “Aunque a nadie le gustan las sanciones que generen dolor económico, todas las otras iniciativas para impulsar a México a que salve a la vaquita han fracasado”, dijo Sarah Uhlemann, directora de programas internacionales en el Centro para la Biodiversidad Biológica. “Esperamos que estas medidas fuertes hagan que el gobierno mexicano despierte”. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó en un comunicado que la CITES había determinado que el plan mexicano para proteger a esta marsopa era insuficiente. Según diversos estudios, podrían quedar solamente ocho vaquitas en el Golfo de California (al que también se le llama Mar de Cortés), el único sitio del planeta donde viven y en el que suelen enredarse en las llamadas redes agalleras de pesca, lo que provoca que se ahoguen.

