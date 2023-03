Venezuela: 21 detenidos por trama de corrupción en PDVSA

Una escultura de una mano sosteniendo un pozo de petrleo se ubica junto a la compaa estatal Petrleos de Venezuela S.A. (PDVSA), al fondo, en Caracas, Venezuela, el martes 21 de marzo de 2023. Dos decenas de personas, entre ellos altos funcionarios del gobierno del presidente Nicols Maduro y empresarios acusados de los delitos de legitimacin de capitales, fueron detenidos en relacin con una trama de corrupcin en la comercializacin internacional de hidrocarburos de PDVSA, inform el sbado 25 de marzo del 2023 el fiscal general de la nacin sudamericana. (Foto AP/Ariana Cubillos)

