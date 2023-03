Corte IDH pide a Guatemala no liberar a militares condenados

ARCHIVO - Los exmilitares Benedicto Lucas Garca, izquierda, y Edilberto Letona Linares, sentados en una celda en una sala de audiencias en Ciudad de Guatemala, el 2 de marzo de 2017. La Corte Interamericana de Derechos Humanos orden a Guatemala, en una sentencia difundida el lunes 27 de marzo de 2023, frenar la aplicacin de un fallo de la Corte de Constitucionalidad que ordenaba liberar a militares condenados por crmenes de guerra por la desaparicin de Marco Antonio Molina Theissen, cuando tena 14 aos, y por la detencin ilegal y violacin de su hermana en 1981. (AP Foto/Moiss Castillo, Archivo)

