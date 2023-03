Historial de incidentes con migrantes muertos en América

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una cinta delimita y restringe el paso a la zona de entrada de un centro de detencin de migrantes mexicano en Ciudad Jurez, Mxico, el martes 28 de marzo de 2023, en el que un incendio en un dormitorio dej ms de tres docenas de migrantes muertos. El presidente mexicano, Andrs Manuel Lpez Obrador, dijo que el fuego fue iniciado por los migrantes en protesta despus de enterarse de que iban a ser deportados. (AP Foto/Christian Chvez)