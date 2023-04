Acusado por tiroteo en película de Baldwin es sentenciado

ARCHIVO – En esta imagen de video proporcionada por la oficina del jefe de policía del Condado de Santa Fe, Alec Baldwin habla con investigadores tras un tiroteo fatal en el plató de una película en Santa Fe, Nuevo México. El coordinador de seguridad y asistente de dirección David Halls, uno de los acusados en el caso contra el actor Alec Baldwin, por un tiroteo en el que murió una directora de fotografía en el set de una película en Nuevo México en 2021, fue declarado culpable de manejo inseguro de un arma de fuego y sentenciado a seis meses de libertad condicional. (Santa Fe County Sheriff's Office via AP, archivo) (Uncredited)

SANTA FE, Nm. – Uno de los acusados en el caso contra el actor Alec Baldwin, por un tiroteo en el que murió una directora de fotografía en el set de una película en Nuevo México en 2021, fue declarado culpable de manejo inseguro de un arma de fuego y sentenciado a seis meses de libertad condicional. El coordinador de seguridad y asistente de dirección David Halls también debe pagar una multa de 500 dólares y completar un curso de seguridad con armas de fuego luego de aceptar declararse culpable del cargo relacionado con la muerte de la cinefotógrafa Halyna Hutchins en el plató de la película de vaqueros “Rust”. Halls apareció brevemente por video para renunciar a su derecho a impugnar el cargo de negligencia, cuando la jueza estatal de distrito Mary Marlowe Sommer aprobó los términos de un acuerdo de culpabilidad con los fiscales. La abogada defensora Lisa Torraco instó a la corte a no imponer una sentencia de prisión (la pena máxima posible era de 6 meses tras las rejas) y señaló que Halls estaba “extremadamente traumatizado” y “conmocionado” por la culpa. Baldwin y la armera de la película Hannah Gutiérrez-Reed se declararon inocentes de los cargos de homicidio involuntario que conllevan una pena máxima de 18 meses de prisión y multas. Hutchins murió poco después de recibir un disparo el 21 de octubre de 2021, durante ensayos en un rancho para filmaciones en las afueras de Santa Fe. Baldwin apuntaba con un arma a Hutchins cuando se disparó, una sola bala real la mató e hirió al director Joel Souza. Torraco dijo que Halls había revisado las rondas del fusil antes de entregárselo a Baldwin para ver si eran salvas o balas de fogueo con un explosivo. Ella dijo que “nadie se imaginó” que habría balas reales en el arma. Halls acordó cooperar y brindar testimonio en procedimientos legales posteriores, una decisión que tiene implicaciones para Baldwin y Gutiérrez-Reed. En procedimientos regulatorios independientes, autoridades de seguridad en lugares de trabajo afirmaron que Halls compartía la responsabilidad de identificar y corregir cualquier peligro relacionado con la seguridad de las armas de fuego en la producción de la película. Una audiencia preliminar de una semana en mayo decidirá si la evidencia contra Baldwin y Gutiérrez-Reed es suficiente para proceder al juicio. El fiscal de distrito de Santa Fe designó esta semana a dos fiscales especiales, Kari Morrissey y Jason Lewis. La fiscal especial original, Andrea Reeb, renunció a raíz de errores en la presentación de cargos iniciales contra Baldwin y objeciones de que el papel de Reeb como legisladora estatal creaba conflictos en sus responsabilidades.

