Ayotzinapa: ejército bloquea pesquisa pese a orden de AMLO

ARCHIVO - Familiares y compaeros de clase de los 43 estudiantes universitarios de Ayotzinapa desaparecidos marchan en la Ciudad de Mxico el 26 de septiembre de 2022 para conmemorar el aniversario de su desaparicin. Peritos que investigan la desaparicin denunciaron el viernes 31 de marzo de 2023 que el ejrcito mexicano ha ofrecido informacin falsa, ha movido documentacin para evitar su rastreo y oculta pruebas sobre el caso. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

